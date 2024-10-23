https://ria.ru/20241023/erdogan-1979598770.html
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на полях БРИКС
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на полях БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на полях БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях БРИКС в Казани призвал к срочным мерам в отношении Израиля,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:15
2024-10-23T16:15
2024-10-23T17:29
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях БРИКС в Казани призвал к срочным мерам в отношении Израиля, сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган провел встречу с Мадуро в Казани, куда он прибыл для участия в 16-м саммите БРИКС."В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Венесуэлой, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что за последние годы отношения между Турцией и Венесуэлой развивались во многих областях и что они будут продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.Эрдоган заявил, что расширяющаяся агрессия Израиля угрожает миру и безопасности не только Ближнего Востока, но и всего мира. Он призвал международное сообщество предпринять срочные и эффективные шаги, чтобы остановить Израиль.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/izrail-1979594032.html
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в мире, брикс, израиль, казань, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Израиль, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на полях БРИКС
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на переговорах с Мадуро
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях БРИКС в Казани призвал к срочным мерам в отношении Израиля, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган провел встречу с Мадуро в Казани, куда он прибыл для участия в 16-м саммите БРИКС.
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Венесуэлой, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что за последние годы отношения между Турцией и Венесуэлой развивались во многих областях и что они будут продолжать предпринимать шаги для дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.
Эрдоган заявил, что расширяющаяся агрессия Израиля угрожает миру и безопасности не только Ближнего Востока, но и всего мира. Он призвал международное сообщество предпринять срочные и эффективные шаги, чтобы остановить Израиль.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.