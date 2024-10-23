https://ria.ru/20241023/erdogan-1979566960.html

Самолет Эрдогана приземлился в Казани

Самолет Эрдогана приземлился в Казани - РИА Новости, 23.10.2024

Самолет Эрдогана приземлился в Казани

Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в Казань, планируются переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:30

2024-10-23T14:30

2024-10-23T15:50

казань

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реджеп тайип эрдоган

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в Казань, планируются переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА НовостиТема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Международном аэропорту Казани.Переговоры лидеров Турции и России ожидаются в 17.00 мск.

https://ria.ru/20241023/turtsija-1979456996.html

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турция

россия

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Прибытие Эрдогана в Казань Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным, передает корреспондент РИА Новости. 2024-10-23T14:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казань, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году