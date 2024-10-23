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Самолет Эрдогана приземлился в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
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14:30 23.10.2024 (обновлено: 15:50 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979566960.html
Самолет Эрдогана приземлился в Казани
Самолет Эрдогана приземлился в Казани - РИА Новости, 23.10.2024
Самолет Эрдогана приземлился в Казани
Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в Казань, планируются переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:30
2024-10-23T15:50
казань
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в Казань, планируются переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА НовостиТема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Международном аэропорту Казани.Переговоры лидеров Турции и России ожидаются в 17.00 мск.
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Прибытие Эрдогана в Казань
Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
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казань, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Самолет Эрдогана приземлился в Казани

Эрдоган прибыл в Казань, где проведет переговоры с Путиным

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в Казань, планируются переговоры турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости
Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции, перспективы торговли в национальных валютах войдут в повестку планируемых в среду в Казани переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, возможно, лидеры дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Международном аэропорту Казани.
Переговоры лидеров Турции и России ожидаются в 17.00 мск.
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КазаньТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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