https://ria.ru/20241023/energodar-1979472153.html
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник
ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:09
2024-10-23T08:09
2024-10-23T08:24
специальная военная операция на украине
энергодар
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в Энергодаре смогли восстановить электроснабжение трех микрорайонов, нарушенное ударами БПЛА. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения всего города."Провел оперативное совещание по ситуации в Энергодаре. За прошедший день противник нанес более 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Идет восстановление электроснабжения и водоснабжения Энергодара, коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник
Балицкий: ВСУ во вторник нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре