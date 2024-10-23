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ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 23.10.2024 (обновлено: 08:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/energodar-1979472153.html
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник
ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:09
2024-10-23T08:24
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в Энергодаре смогли восстановить электроснабжение трех микрорайонов, нарушенное ударами БПЛА. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения всего города."Провел оперативное совещание по ситуации в Энергодаре. За прошедший день противник нанес более 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Идет восстановление электроснабжения и водоснабжения Энергодара, коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал Балицкий.
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энергодар
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник

Балицкий: ВСУ во вторник нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее в Энергодаре смогли восстановить электроснабжение трех микрорайонов, нарушенное ударами БПЛА. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения всего города.
"Провел оперативное совещание по ситуации в Энергодаре. За прошедший день противник нанес более 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Идет восстановление электроснабжения и водоснабжения Энергодара, коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал Балицкий.
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