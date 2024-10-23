https://ria.ru/20241023/energodar-1979472153.html

ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник

ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник - РИА Новости, 23.10.2024

ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре во вторник

ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:09

2024-10-23T08:09

2024-10-23T08:24

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов с помощью БПЛА по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области, идет восстановление электроснабжения и водоснабжения города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в Энергодаре смогли восстановить электроснабжение трех микрорайонов, нарушенное ударами БПЛА. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения всего города."Провел оперативное совещание по ситуации в Энергодаре. За прошедший день противник нанес более 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Идет восстановление электроснабжения и водоснабжения Энергодара, коммунальные службы работают в усиленном режиме", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия