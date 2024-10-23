https://ria.ru/20241023/elektrichestvo-1979476920.html
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.10.2024
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:03
2024-10-23T09:03
2024-10-23T09:03
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украина
укрэнерго
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Причины применения отключений не уточняются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, укрэнерго, в мире
Полтавская область, Украина, Укрэнерго, В мире
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
"Полтаваоблэнерго" сообщает о введении аварийных отключений электроэнергии
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго".
"По распоряжению "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Причины применения отключений не уточняются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.