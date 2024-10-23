https://ria.ru/20241023/elektrichestvo-1979476920.html

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.10.2024

В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:03

2024-10-23T09:03

2024-10-23T09:03

полтавская область

украина

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Причины применения отключений не уточняются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241018/bayden-1978709575.html

полтавская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

полтавская область, украина, укрэнерго, в мире