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В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.10.2024
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09:03 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/elektrichestvo-1979476920.html
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.10.2024
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:03
2024-10-23T09:03
полтавская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго". "По распоряжению "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*. Причины применения отключений не уточняются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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полтавская область, украина, укрэнерго, в мире
Полтавская область, Украина, Укрэнерго, В мире
В Полтавской области ввели аварийные отключения электроэнергии

"Полтаваоблэнерго" сообщает о введении аварийных отключений электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области на Украине, сообщает сетевой оператор "Полтаваоблэнерго".
"По распоряжению "Укрэнерго", 23 октября в области применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт", - говорится в сообщении энергокомпании, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Причины применения отключений не уточняются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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