https://ria.ru/20241023/efimov-1979652367.html

Ефимов: в Москве реализуется 97 проектов КРТ

Ефимов: в Москве реализуется 97 проектов КРТ - РИА Новости, 23.10.2024

Ефимов: в Москве реализуется 97 проектов КРТ

В Москве в настоящее время силами инвесторов и назначенных городом операторов идет реализация 97 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:36

2024-10-23T18:36

2024-10-23T18:36

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Москве в настоящее время силами инвесторов и назначенных городом операторов идет реализация 97 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, с помощью механизма КРТ городские пространства развиваются сбалансированно, а не урывками."Сегодня в Москве из 236 проектов комплексного развития территорий уже 97 находятся в стадии реализации. Инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент территорий общей площадью свыше 1,1 тысячи гектаров. На участках планируется построить более 23,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости, около половины которой, почти 10,7 миллиона квадратных метров, приходится на общественно-деловые и производственные объекты", – рассказал Ефимов на XXV Международном жилищном конгрессе.Он отметил, что данная программа выгодна и девелоперам, и городу. Общий размер инвестиций в 97 проектов КРТ оценивается в сумму, составляющую 7,9 триллиона рублей. Кроме того, благодаря им в Москве будет сформировано более 248 тысяч рабочих мест.Заммэра напомнил, что застройка в рамках механизма КРТ осуществляется в соответствии с концепцией 15-минутного города, когда все необходимое для жизни находится в шаговой доступности.В Москве на разных стадиях подготовки и реализации насчитывается 236 проектов КРТ, которые занимают более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20241023/efimov-1979521530.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин