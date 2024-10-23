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Ефимов: В Москве выделили около пяти гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 23.10.2024
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14:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/efimov-1979521530.html
Ефимов: В Москве выделили около пяти гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: В Москве выделили около пяти гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 23.10.2024
Ефимов: В Москве выделили около пяти гектаров земли для инвестпроектов
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2024 года Москва передала инвесторам и застройщикам три земельных участка в Центральном... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:07
2024-10-23T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2024 года Москва передала инвесторам и застройщикам три земельных участка в Центральном административном округе общей площадью почти 4,9 гектара, где построят коммерческие и спортивные объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставил девелоперам в аренду без торгов почти 4,9 гектара земли на территории Центрального административного округа для реализации масштабных инвестиционных проектов – возведения коммерческих и спортивных комплексов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что договоры заключили на пять лет. В течение них специалисты должны закончить возведение недвижимости. Ее общая площадь составит свыше 160 тысяч квадратных метров.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что Москва выделила участок 0,43 гектара около станции метро "Достоевская", где построят общественно-деловой комплекс. Помимо этого, в Хамовниках инвестор сможет возвести около 92 тысячи квадратных метров спортивных и коммерческих объектов. Город предоставил для этого два участка площадью 3,8 и более 0,6 гектара, расположенные на улице Лужники.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: В Москве выделили около пяти гектаров земли для инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2024 года Москва передала инвесторам и застройщикам три земельных участка в Центральном административном округе общей площадью почти 4,9 гектара, где построят коммерческие и спортивные объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город предоставил девелоперам в аренду без торгов почти 4,9 гектара земли на территории Центрального административного округа для реализации масштабных инвестиционных проектов – возведения коммерческих и спортивных комплексов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что договоры заключили на пять лет. В течение них специалисты должны закончить возведение недвижимости. Ее общая площадь составит свыше 160 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что Москва выделила участок 0,43 гектара около станции метро "Достоевская", где построят общественно-деловой комплекс. Помимо этого, в Хамовниках инвестор сможет возвести около 92 тысячи квадратных метров спортивных и коммерческих объектов. Город предоставил для этого два участка площадью 3,8 и более 0,6 гектара, расположенные на улице Лужники.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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