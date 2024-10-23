https://ria.ru/20241023/dubinskiy-1979451447.html

"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос

"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос - РИА Новости, 23.10.2024

"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос

Депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне внезапного визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина задался вопросом, пообещал ли тот выделить Украине... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:02

2024-10-23T02:02

2024-10-23T03:27

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне внезапного визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина задался вопросом, пообещал ли тот выделить Украине деньги на дроны, которые "семьи за свой счет должны собирать на кухнях".Ранее стало известно, что Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации агентства Укринформ, глава Пентагона объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине."…А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?", — задался Дубинский вопросом в своем Telegram-канале.По его мнению, Украине угрожает обвал фронта, а Киев попал в настолько сложное положение, что главе Пентагона пришлось лично приехать в страну, чтобы пообещать "три копейки" (так Дубинский назвал озвученный Остином объем нового пакета военной помощи)."Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября. Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал", — заключил депутат Рады.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/konflikt-1979178505.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html

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украина, киев, россия, александр дубинский, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, верховная рада украины, в мире