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"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 23.10.2024 (обновлено: 03:27 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/dubinskiy-1979451447.html
"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос
"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос - РИА Новости, 23.10.2024
"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос
Депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне внезапного визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина задался вопросом, пообещал ли тот выделить Украине... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:02
2024-10-23T03:27
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
александр дубинский
ллойд остин
сергей лавров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне внезапного визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина задался вопросом, пообещал ли тот выделить Украине деньги на дроны, которые "семьи за свой счет должны собирать на кухнях".Ранее стало известно, что Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации агентства Укринформ, глава Пентагона объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине."…А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?", — задался Дубинский вопросом в своем Telegram-канале.По его мнению, Украине угрожает обвал фронта, а Киев попал в настолько сложное положение, что главе Пентагона пришлось лично приехать в страну, чтобы пообещать "три копейки" (так Дубинский назвал озвученный Остином объем нового пакета военной помощи)."Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября. Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал", — заключил депутат Рады.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979178505.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html
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украина, киев, россия, александр дубинский, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Александр Дубинский, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
"Три копейки": нагрянувшему в Киев Остину задали неудобный вопрос

Депутат Рады Дубинский: Остин прибыл в Киев с обещанием дать "три копейки"

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне внезапного визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина задался вопросом, пообещал ли тот выделить Украине деньги на дроны, которые "семьи за свой счет должны собирать на кухнях".

Ранее стало известно, что Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации агентства Укринформ, глава Пентагона объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине.
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"…А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?", — задался Дубинский вопросом в своем Telegram-канале.

По его мнению, Украине угрожает обвал фронта, а Киев попал в настолько сложное положение, что главе Пентагона пришлось лично приехать в страну, чтобы пообещать "три копейки" (так Дубинский назвал озвученный Остином объем нового пакета военной помощи).

"Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября. Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал", — заключил депутат Рады.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияАлександр ДубинскийЛлойд ОстинСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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