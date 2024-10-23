https://ria.ru/20241023/doroga-1979520258.html

Первый этап дороги через Волго-Ахтубинскую пойму построят до конца года

Первый этап дороги через Волго-Ахтубинскую пойму построят до конца года - РИА Новости, 23.10.2024

Первый этап дороги через Волго-Ахтубинскую пойму построят до конца года

Строительство первого этапа дороги через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую трассу, завершат до конца... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:00

2024-10-23T12:00

2024-10-23T12:01

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Строительство первого этапа дороги через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области, которая позволит разгрузить существующую трассу, завершат до конца 2024 года, в эти же сроки запустят и движение, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. В июле 2021 года специалисты приступили к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму, состоящего из нескольких дорог и мостов. Строительство комплекса разбито на несколько этапов. В рамках первого, по данным администрации, будут построены мосты через ерики (протоки) Осинки и Гнилой, а также транспортная развязка. "Мы находимся на завершающем этапе. Осталось совсем немного: задача — до конца года закончить все работы, связанные со строительством 1-го этапа Третьего Пускового комплекса и запустить движение", - цитируют власти слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ходе осмотра объекта. Отмечается, что на данный момент на трассе и съездах уложен асфальт, обустроены тротуары, смонтировано освещение, ливневая канализация, идет установка шумозащитных экранов. По информации администрации, движение через ерик Осинки запущено в полном объеме, а через ерик Гнилой – по временном схеме. Проект строительства мостового перехода через Волгу реализуется с 1996 года и предполагает поэтапный ввод нескольких пусковых комплексов. Первые два - мосты через Волгу и Ахтубу - уже запущены. Третий этап - автострада протяженностью 14,2 километра, которая свяжет предыдущие два объекта. При рассмотрении вариантов прохождения трассы был выбран и согласован проект, который, по данным комитета природоохраны области, предусматривает минимальное воздействие на экосистему и не потребует сноса жилых домов и переноса коммуникаций.

https://ria.ru/20240812/dorogi-1965419192.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, андрей бочаров