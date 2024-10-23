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Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия" - РИА Новости, 23.10.2024
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21:29 23.10.2024 (обновлено: 23:02 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/dolgoletie-1979679960.html
Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия"
Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия" - РИА Новости, 23.10.2024
Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия"
Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, дожившая до 105 лет, рассказала, что секрет ее долголетия в пиве, пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:29
2024-10-23T23:02
лондон
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, дожившая до 105 лет, рассказала, что секрет ее долголетия в пиве, пишет Daily Mail."Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу", — говорится в материале.Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, им ее угостили родители, которые были ценителями этого напитка. Подчеркивается, что долгожительница регулярно пила пиво, но при этом всегда в умеренных количествах.
https://ria.ru/20241009/orekh-1585577147.html
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лондон
Лондон
Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия"

Daily Mail: 105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве

© Depositphotos.com / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Depositphotos.com / ftelkov
Руки пожилой женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, дожившая до 105 лет, рассказала, что секрет ее долголетия в пиве, пишет Daily Mail.
"Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу", — говорится в материале.
Бразильский орех - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Источник микроэлемента долголетия: чем полезен бразильский орех
9 октября, 09:28
Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, им ее угостили родители, которые были ценителями этого напитка. Подчеркивается, что долгожительница регулярно пила пиво, но при этом всегда в умеренных количествах.
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