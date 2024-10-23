https://ria.ru/20241023/dolgoletie-1979679960.html

Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия"

Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия" - РИА Новости, 23.10.2024

Пенсионерка, дожившая до 105 лет, раскрыла "секрет долголетия"

Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, дожившая до 105 лет, рассказала, что секрет ее долголетия в пиве, пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:29

2024-10-23T21:29

2024-10-23T23:02

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150710/65/1507106574_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_89a12926867fa62019cb5405ad86cd41.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, дожившая до 105 лет, рассказала, что секрет ее долголетия в пиве, пишет Daily Mail."Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу", — говорится в материале.Хеннингс родилась в 1919 году в Лондоне. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, им ее угостили родители, которые были ценителями этого напитка. Подчеркивается, что долгожительница регулярно пила пиво, но при этом всегда в умеренных количествах.

https://ria.ru/20241009/orekh-1585577147.html

https://ria.ru/20241002/karter-1976031829.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон