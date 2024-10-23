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МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России - РИА Новости, 23.10.2024
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16:05 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/dolg-1979595721.html
МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России
МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России - РИА Новости, 23.10.2024
МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов, теперь ожидает по итогам 2024 года 19,9% ВВП, по итогам... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:05
2024-10-23T16:05
экономика
россия
мвф
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов, теперь ожидает по итогам 2024 года 19,9% ВВП, по итогам 2025 года - 20,4% ВВП, следует из доклада организации. Согласно опубликованным в документе данным, по итогам текущего года общий объем федерального и регионального долга РФ увеличится всего на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 19,9%. По расчетам МВФ, в 2025 году его уровень также незначительно поднимется - до отметки 20,4% ВВП, после чего продолжит постепенно расти и достигнет 25,1% ВВП в 2029 году. По последней оценке фонда, по итогам 2023 года общий госдолг РФ составил 19,5%, в апрельском документе этот показатель был 19,7%. В своем предыдущем прогнозе, обнародованном весной текущего года, МВФ ожидал, что общий госдолг РФ в 2024 году достигнет 20,8% ВВП, в 2025-м - 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП. Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. В сентябре Минфин России сообщал, что госдолг страны вырастет до 18% ВВП по итогам 2027 года, сохранившись на безопасном уровне ниже 20%. Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России

МВФ понизил прогнозируемый уровень общего долга России на 2024 год до 19,9% ВВП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов, теперь ожидает по итогам 2024 года 19,9% ВВП, по итогам 2025 года - 20,4% ВВП, следует из доклада организации.
Согласно опубликованным в документе данным, по итогам текущего года общий объем федерального и регионального долга РФ увеличится всего на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 19,9%. По расчетам МВФ, в 2025 году его уровень также незначительно поднимется - до отметки 20,4% ВВП, после чего продолжит постепенно расти и достигнет 25,1% ВВП в 2029 году. По последней оценке фонда, по итогам 2023 года общий госдолг РФ составил 19,5%, в апрельском документе этот показатель был 19,7%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Экономическое чудо России превратилось в проблему
13 октября, 08:00
В своем предыдущем прогнозе, обнародованном весной текущего года, МВФ ожидал, что общий госдолг РФ в 2024 году достигнет 20,8% ВВП, в 2025-м - 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП.
Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. В сентябре Минфин России сообщал, что госдолг страны вырастет до 18% ВВП по итогам 2027 года, сохранившись на безопасном уровне ниже 20%.
Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
МВФ повысил прогноз роста российской экономики
22 октября, 16:15
 
ЭкономикаРоссияМВФ
 
 
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