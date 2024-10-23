https://ria.ru/20241023/dodik--1979671202.html

Додик резко ответил главе МИД БиГ на критику из-за поездки на саммит БРИКС

Додик резко ответил главе МИД БиГ на критику из-за поездки на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Додик резко ответил главе МИД БиГ на критику из-за поездки на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик резко ответил главе МИД БиГ Элмедину Конаковичу на критику его участия в саммите... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:20

2024-10-23T20:20

2024-10-23T20:22

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

оон

милорад додик

владимир путин

сараево

россия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg

БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик резко ответил главе МИД БиГ Элмедину Конаковичу на критику его участия в саммите БРИКС, указав на присутствие мировых лидеров в Казани и важность саммита. Ранее Додик рассказал, что едет на саммит БРИКС ради роста, развития и новых возможностей сотрудничества. В начале октября он заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума в Казани. По его словам, "это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира". На публично высказанные в Сараево претензии Конаковича к его поездке Додик ответил письмом на официальном бланке президента РС БиГ, которое опубликовал в соцсети Х. "Ваша фраза, в которой говорите, что мое присутствие на саммите БРИКС "фиктивно" еще раз показывает ваше незнание международных отношений и дипломатии и правил приличия для тех, кто находится на такой высокой позиции. Должен вас оповестить, так как вы не проинформированы, что организаторы пригласили меня как президента Республики Сербской вместе с самыми высокопоставленными мировыми лидерами, среди которых председатель КНР, президенты Турции, Египта, ОАЭ и премьер Индии. О значимости этого саммита говорит и участие в нем генсека ООН", - написал Додик в официальном письме к главе МИД БиГ и опубликовал список всех высокопоставленных гостей саммита в Казани. Лидер боснийских сербов также обратил внимание министра Конаковича, что БРИКС представляет собой мировую ассоциацию, которая пробуждает надежду, что "мир станет более справедливым, полным уважения, где странны ведут себя суверенно и без навязывания своих требований другим".

https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html

сараево

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, оон, милорад додик, владимир путин, сараево, россия, казань, в мире