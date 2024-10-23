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В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 23.10.2024 (обновлено: 13:54 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/bronetransporter-1979493662.html
В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker
В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker - РИА Новости, 23.10.2024
В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker
Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:05
2024-10-23T13:54
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. "Бойцы Росгвардии в Курской области при помощи беспилотника уничтожили БТР Stryker американского производства", - говорится в сообщении. БТР Stryker - легкобронированная боевая машина, предназначенная для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, уточнили в ведомстве.
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker

Росгвардейцы уничтожила БТР Stryker в Курской области при помощи беспилотника

© Росгвардия/TelegramРосгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области
Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Росгвардия/Telegram
Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.
"Бойцы Росгвардии в Курской области при помощи беспилотника уничтожили БТР Stryker американского производства", - говорится в сообщении.
БТР Stryker - легкобронированная боевая машина, предназначенная для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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