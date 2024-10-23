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В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker

В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker - РИА Новости, 23.10.2024

В Курской области уничтожили американский бронетранспортер Stryker

Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:05

2024-10-23T10:05

2024-10-23T13:54

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ при помощи беспилотника в Курской области, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. "Бойцы Росгвардии в Курской области при помощи беспилотника уничтожили БТР Stryker американского производства", - говорится в сообщении. БТР Stryker - легкобронированная боевая машина, предназначенная для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241023/vsu-1979472450.html

курская область

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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность