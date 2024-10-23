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Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 23.10.2024 (обновлено: 00:57 24.10.2024)
https://ria.ru/20241023/broneavtomobil--1979691859.html
Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ
Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ
Глава приграничного Глушковского района Курской области Павел Золотарев показал в своем Telegram-канале поврежденный и вывезенный с полей трофейный... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-23T23:53
2024-10-24T00:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
россия
глушковский район
сво
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава приграничного Глушковского района Курской области Павел Золотарев показал в своем Telegram-канале поврежденный и вывезенный с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi, использовавшийся ВСУ при нападении на регион. "Уважаемые земляки! Нахожусь в Глушковском районе. Вот такую поврежденную вражескую технику вывозят наши военные с территории Веселовского сельсовета (входит в состав Глушковского района. – Прим. ред.). А точнее с полей, расположенных вблизи села", — написал Золотарев. На опубликованных главой района фотографиях — бронеавтомобиль Kirpi, на котором видны следы поражения в передней части кузова. Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль армии Турции, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. Kirpi 4x4 оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин добавил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241023/kursk-1979654462.html
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, глушковский район, сво, бронетехника
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Глушковский район, СВО, Бронетехника
Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ

Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ Kirpi

© Официальный Telegram-канал Главы Глушковского района Курской областиБронеавтомобиль ВСУ Kirpi
Бронеавтомобиль ВСУ Kirpi - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Официальный Telegram-канал Главы Глушковского района Курской области
Бронеавтомобиль ВСУ Kirpi
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава приграничного Глушковского района Курской области Павел Золотарев показал в своем Telegram-канале поврежденный и вывезенный с полей трофейный бронеавтомобиль Kirpi, использовавшийся ВСУ при нападении на регион.
"Уважаемые земляки! Нахожусь в Глушковском районе. Вот такую поврежденную вражескую технику вывозят наши военные с территории Веселовского сельсовета (входит в состав Глушковского района. – Прим. ред.). А точнее с полей, расположенных вблизи села", — написал Золотарев.
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На опубликованных главой района фотографиях — бронеавтомобиль Kirpi, на котором видны следы поражения в передней части кузова.
Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль армии Турции, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. Kirpi 4x4 оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин добавил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияГлушковский районСВОБронетехника
 
 
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