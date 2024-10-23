https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html

Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю

Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю - РИА Новости, 23.10.2024

Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю

Великобритания прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю, сообщили в посольстве РФ в Лондоне после обвинений России в препятствии поставкам... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:52

2024-10-23T19:52

2024-10-23T19:52

в мире

украина

черное море

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Великобритания прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю, сообщили в посольстве РФ в Лондоне после обвинений России в препятствии поставкам гумпомощи Палестине. "Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого "зернового коридора", а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее власти Британии сообщили о выделении дополнительных 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море, включая закупку морских беспилотников.

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

украина

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в мире, украина, черное море