https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html
Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю
Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю - РИА Новости, 23.10.2024
Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю
Великобритания прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю, сообщили в посольстве РФ в Лондоне после обвинений России в препятствии поставкам... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:52
2024-10-23T19:52
2024-10-23T19:52
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черное море
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Великобритания прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю, сообщили в посольстве РФ в Лондоне после обвинений России в препятствии поставкам гумпомощи Палестине. "Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого "зернового коридора", а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее власти Британии сообщили о выделении дополнительных 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море, включая закупку морских беспилотников.
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
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в мире, украина, черное море
В мире, Украина, Черное море
Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю
Посольство: Британия прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Великобритания прикрывает доставку вооружений для Украины по Черному морю, сообщили в посольстве РФ в Лондоне после обвинений России в препятствии поставкам гумпомощи Палестине.
"Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого "зернового коридора", а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
Ранее власти Британии сообщили о выделении дополнительных 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море, включая закупку морских беспилотников.