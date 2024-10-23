https://ria.ru/20241023/britanija-1979453670.html

Британия выделит деньги на поддержку военных возможностей Украины на море

Британия выделит деньги на поддержку военных возможностей Украины на море - РИА Новости, 23.10.2024

Британия выделит деньги на поддержку военных возможностей Украины на море

Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море, включая закупку морских беспилотников, говорится РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:10

2024-10-23T03:10

2024-10-23T03:11

в мире

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россия

великобритания

сергей лавров

кир стармер

нато

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море, включая закупку морских беспилотников, говорится в заявлении офиса премьера Британии Кира Стармера. В декабре 2023 года британское министерство обороны сообщило, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. "Великобритания выделяет дополнительные 120 миллионов фунтов (155 миллионов долларов - ред.) коалиции морских возможностей (Киева – ред.) и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотников", - сказано в сообщении. Помимо этого, деньги пойдут на закупку радарных систем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20241022/britanija-1979441568.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, нато