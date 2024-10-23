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На встрече БРИКС+ обсудят мирное урегулирование конфликтов

На встрече БРИКС+ обсудят мирное урегулирование конфликтов - РИА Новости, 23.10.2024

На встрече БРИКС+ обсудят мирное урегулирование конфликтов

Участники встречи в формате "аутрич/БРИКС+" обсудят в четверг в Казани мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом, климат, обмен технологиями и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:49

2024-10-23T20:49

2024-10-23T20:49

в мире

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россия

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Участники встречи в формате "аутрич/БРИКС+" обсудят в четверг в Казани мирное урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом, климат, обмен технологиями и другие волнующие мировое сообщество вопросы, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Завтра вместе со всеми вами, дорогие друзья, проведем встречу в формате "аутрич/БРИКС+". Такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими искренними друзьями. Мы вместе рассмотрим волнующие мировое сообщество вопросы - это устойчивое развитие, искоренение бедности, это и мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, и адаптация к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на торжественном приеме в честь саммита БРИКС, который проходит в Казани на полях саммита. В торжественном мероприятии принимают участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

казань

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