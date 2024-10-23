На встрече БРИКС+ обсудят мирное урегулирование конфликтов

Путин: участники встречи в формате "аутрич/БРИКС+" обсудят мирное урегулирование
Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.
Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.
На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.
На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.
Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.
Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.
Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".
Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".
Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.
На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.
Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.
На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.
Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.
Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.
Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.
Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.
Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.
Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.
Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.
Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.
На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.
На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.
На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.
На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.
На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.
Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.
Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.
На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.
На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.
Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.
На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.
Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.
Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".
Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.
На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.
Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.
Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.
Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.
Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.
На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.
На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.
Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.
На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.