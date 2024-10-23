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Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду вечером прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС от имени короля Салмана Аль... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:27
2024-10-23T20:27
2024-10-23T20:35
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саммит брикс в казани в 2024 году
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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду вечером прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС от имени короля Салмана Аль Сауда, сообщил саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария".Телеканал показал кадры прибытия министра в Казань и его встречи возле трапа самолёта, где был выстроен почетный караул.По информации телеканала, глава МИД прибыл в Казань "для участия в саммите БРИКС от имени короля Саудовской Аравии, страны, которая приглашена вступить в эту организацию".
https://ria.ru/20241023/putin-1979673035.html
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саудовская аравия, в мире, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Саудовская Аравия, В мире, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл на саммит БРИКС для участия от имени короля