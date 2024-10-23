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Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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20:27 23.10.2024 (обновлено: 20:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979672040.html
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду вечером прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС от имени короля Салмана Аль... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:27
2024-10-23T20:35
саудовская аравия
в мире
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду вечером прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС от имени короля Салмана Аль Сауда, сообщил саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария".Телеканал показал кадры прибытия министра в Казань и его встречи возле трапа самолёта, где был выстроен почетный караул.По информации телеканала, глава МИД прибыл в Казань "для участия в саммите БРИКС от имени короля Саудовской Аравии, страны, которая приглашена вступить в эту организацию".
https://ria.ru/20241023/putin-1979673035.html
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саудовская аравия, в мире, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Саудовская Аравия, В мире, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл на саммит БРИКС для участия от имени короля

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду вечером прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС от имени короля Салмана Аль Сауда, сообщил саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария".
Телеканал показал кадры прибытия министра в Казань и его встречи возле трапа самолёта, где был выстроен почетный караул.
По информации телеканала, глава МИД прибыл в Казань "для участия в саммите БРИКС от имени короля Саудовской Аравии, страны, которая приглашена вступить в эту организацию".
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В БРИКС разделяют ценности мира, справедливости и равенства, заявил Путин
Вчера, 20:33
 
Саудовская АравияВ миреКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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