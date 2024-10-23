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Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились - РИА Новости, 23.10.2024
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19:30 23.10.2024 (обновлено: 20:12 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979665660.html
Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились
Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились - РИА Новости, 23.10.2024
Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились
Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани завершились, они продолжались около 50 минут,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:30
2024-10-23T20:12
казань
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в мире
анкара (провинция)
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани завершились, они продолжались около 50 минут, журналистов вывели из зала после вступительных слов турецкого лидера, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры начались со слов соболезнования Путина турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре, в котором, по данным властей, погибли четыре человека.После вступительного слова Эрдогана, поблагодарившего Путина за соболезнования и заявившего, что Анкара ожидает с визитом российского лидера в Турции в ближайшее время, журналистов вывели из зала.Переговоры за закрытыми дверями продолжались около 50 минут.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
https://ria.ru/20241023/putin--1979665362.html
казань
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Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Анкара (провинция), Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС
Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились

Переговоры Эрдогана и Путина в Казани на БРИКС завершились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани завершились, они продолжались около 50 минут, журналистов вывели из зала после вступительных слов турецкого лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры начались со слов соболезнования Путина турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре, в котором, по данным властей, погибли четыре человека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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После вступительного слова Эрдогана, поблагодарившего Путина за соболезнования и заявившего, что Анкара ожидает с визитом российского лидера в Турции в ближайшее время, журналистов вывели из зала.
Переговоры за закрытыми дверями продолжались около 50 минут.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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КазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреАнкара (провинция)ТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКС
 
 
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