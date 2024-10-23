https://ria.ru/20241023/briks-1979665660.html

Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились

Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились - РИА Новости, 23.10.2024

Переговоры Эрдогана и Путина в Казани завершились

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани завершились, они продолжались около 50 минут,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:30

2024-10-23T19:30

2024-10-23T20:12

казань

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

анкара (провинция)

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979655736_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_8988b1d0bb5b88ec60df3435f770e8eb.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани завершились, они продолжались около 50 минут, журналистов вывели из зала после вступительных слов турецкого лидера, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры начались со слов соболезнования Путина турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре, в котором, по данным властей, погибли четыре человека.После вступительного слова Эрдогана, поблагодарившего Путина за соболезнования и заявившего, что Анкара ожидает с визитом российского лидера в Турции в ближайшее время, журналистов вывели из зала.Переговоры за закрытыми дверями продолжались около 50 минут.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

https://ria.ru/20241023/putin--1979665362.html

казань

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, анкара (провинция), турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс