https://ria.ru/20241023/briks-1979645889.html
Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом
Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярные контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и ценит этот диалог. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:35
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брикс
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599704_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_d155d3a6c123732a031e4e8933b35ea4.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярные контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и ценит этот диалог."Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599704_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b258b176a476fc2b83771f18571b677f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, реджеп тайип эрдоган
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом
Путин заявил, что ценит диалог с Эрдоганом