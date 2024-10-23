https://ria.ru/20241023/briks-1979645889.html

Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом

Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал о регулярном общении с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярные контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и ценит этот диалог. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:35

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

брикс

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599704_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_d155d3a6c123732a031e4e8933b35ea4.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярные контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и ценит этот диалог."Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, реджеп тайип эрдоган