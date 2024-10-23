https://ria.ru/20241023/briks-1979644734.html

Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС

Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального вечера во вторник в рамках саммита БРИКС общался тет-а-тет с лидерами стран, обсуждались самые важные и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:11

2024-10-23T18:11

2024-10-23T18:18

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

казань

владимир путин

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального вечера во вторник в рамках саммита БРИКС общался тет-а-тет с лидерами стран, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет, буквально со всеми лидерами. Он отходил в сторонку и обсуждал, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера. Поэтому я и говорю, что вчерашний день был успешным", - сказал Ушаков "Первому каналу".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

https://ria.ru/20241023/briks-1979503979.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, казань, владимир путин, юрий ушаков, политика