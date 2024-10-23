https://ria.ru/20241023/briks-1979644734.html
Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС
Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального вечера во вторник в рамках саммита БРИКС общался тет-а-тет с лидерами стран, обсуждались самые важные и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:11
2024-10-23T18:11
2024-10-23T18:18
саммит брикс в казани в 2024 году
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политика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального вечера во вторник в рамках саммита БРИКС общался тет-а-тет с лидерами стран, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет, буквально со всеми лидерами. Он отходил в сторонку и обсуждал, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера. Поэтому я и говорю, что вчерашний день был успешным", - сказал Ушаков "Первому каналу".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Казань, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Политика
Ушаков рассказал, о чем общался Путин с лидерами БРИКС
Ушаков: Путин и лидеры БРИКС обсуждали важные и чувствительные вопросы