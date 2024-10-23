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Мадуро выразил восхищение победам России - РИА Новости, 23.10.2024
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17:35 23.10.2024 (обновлено: 17:41 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979631543.html
Мадуро выразил восхищение победам России
Мадуро выразил восхищение победам России - РИА Новости, 23.10.2024
Мадуро выразил восхищение победам России
Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:35
2024-10-23T17:41
россия
венесуэла
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
николас мадуро
владимир путин
казань
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы - на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями", - заявил Мадуро на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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россия, венесуэла, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, николас мадуро, владимир путин, казань, брикс
Россия, Венесуэла, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Николас Мадуро, Владимир Путин, Казань, БРИКС
Мадуро выразил восхищение победам России

Мадуро: Венесуэла восхищается победами России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы - на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями", - заявил Мадуро на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
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РоссияВенесуэлаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреНиколас МадуроВладимир ПутинКазаньБРИКС
 
 
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