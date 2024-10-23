https://ria.ru/20241023/briks-1979631543.html
Мадуро выразил восхищение победам России
Мадуро выразил восхищение победам России - РИА Новости, 23.10.2024
Мадуро выразил восхищение победам России
Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:35
2024-10-23T17:35
2024-10-23T17:41
россия
венесуэла
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
николас мадуро
владимир путин
казань
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:21:3153:1795_1920x0_80_0_0_d25f40d948062f36bfe60bb5ace09be7.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы - на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями", - заявил Мадуро на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
россия
венесуэла
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4ca25423d9f23ba057f848ba541d546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, николас мадуро, владимир путин, казань, брикс
Россия, Венесуэла, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Николас Мадуро, Владимир Путин, Казань, БРИКС
Мадуро выразил восхищение победам России
Мадуро: Венесуэла восхищается победами России