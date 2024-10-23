https://ria.ru/20241023/briks-1979631543.html

Мадуро выразил восхищение победам России

Мадуро выразил восхищение победам России - РИА Новости, 23.10.2024

Мадуро выразил восхищение победам России

Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:35

2024-10-23T17:35

2024-10-23T17:41

россия

венесуэла

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла восхищается победами России, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы - на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями", - заявил Мадуро на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

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