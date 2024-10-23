https://ria.ru/20241023/briks-1979617132.html
Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности
Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности
Сотрудничество стран БРИКС по противодействию транснациональной организованной преступности не должно быть политизированным, считают лидеры государств... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:08
2024-10-23T17:08
2024-10-23T17:08
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС по противодействию транснациональной организованной преступности не должно быть политизированным, считают лидеры государств объединения. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы рассматриваем противодействие транснациональной организованной преступности в качестве одного из ключевых направлений международного сотрудничества по линии правоохранительных органов. Мы также отмечаем, что такое сотрудничество не должно быть политизированным, поскольку это может нанести ущерб борьбе с преступностью в целом", - говорится в документе. Также лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, которые требуют принятия соответствующих мер.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности
БРИКС выступила против политизации сотрудничества по борьбе с преступностью
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Сотрудничество стран БРИКС по противодействию транснациональной организованной преступности не должно быть политизированным, считают лидеры государств
объединения.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы рассматриваем противодействие транснациональной организованной преступности в качестве одного из ключевых направлений международного сотрудничества по линии правоохранительных органов. Мы также отмечаем, что такое сотрудничество не должно быть политизированным, поскольку это может нанести ущерб борьбе с преступностью в целом", - говорится в документе.
Также лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, которые требуют принятия соответствующих мер.