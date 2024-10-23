https://ria.ru/20241023/briks-1979617132.html

Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности

Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали не политизировать сотрудничество против преступности

Сотрудничество стран БРИКС по противодействию транснациональной организованной преступности не должно быть политизированным, считают лидеры государств... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:08

2024-10-23T17:08

2024-10-23T17:08

брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС по противодействию транснациональной организованной преступности не должно быть политизированным, считают лидеры государств объединения. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы рассматриваем противодействие транснациональной организованной преступности в качестве одного из ключевых направлений международного сотрудничества по линии правоохранительных органов. Мы также отмечаем, что такое сотрудничество не должно быть политизированным, поскольку это может нанести ущерб борьбе с преступностью в целом", - говорится в документе. Также лидеры стран выразили обеспокоенность в связи с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, которые требуют принятия соответствующих мер.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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