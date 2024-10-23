https://ria.ru/20241023/briks-1979614827.html
БРИКС призвала укрепить контакты между странами для борьбы с наркотиками
БРИКС призвала укрепить контакты между странами для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС призвала укрепить контакты между странами для борьбы с наркотиками
Лидеры стран БРИКС призвали укрепить контакты между правоохранительными органами государств объединения для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:59
2024-10-23T16:59
2024-10-23T17:13
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали укрепить контакты между правоохранительными органами государств объединения для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Признаем важность расширения сотрудничества по вопросам борьбы с наркотиками, укрепления контактов между правоохранительными органами стран БРИКС и в связи с этим приветствуем совместное заявление, которое было принято на встрече Антинаркотической рабочей группы БРИКС в Москве 22 мая 2024 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
БРИКС призвала укрепить контакты между странами для борьбы с наркотиками
Стран БРИКС призвали укрепить контакты для борьбы с оборотом наркотиков