https://ria.ru/20241023/briks-1979614496.html
Песков рассказал про согласование декларации БРИКС
Песков рассказал про согласование декларации БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал про согласование декларации БРИКС
Согласованию Казанской декларации БРИКС предшествовали "общие усилия" экспертов стран объединения, это касается и пункта по украинскому урегулированию, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:59
2024-10-23T16:59
2024-10-23T16:59
украина
дмитрий песков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Согласованию Казанской декларации БРИКС предшествовали "общие усилия" экспертов стран объединения, это касается и пункта по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сложно ли было согласовать для декларации позиции стран по Украине. "Всегда согласование - это общее усилие, так же было и в этот раз. Рождение текста - это работа экспертов", - сказал Песков. В том числе это касается и пункта по Украине, уточнил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, какие пункты были самыми сложным для согласования при подготовке Казанской декларации БРИКС, Песков отметил, что среди них есть "и вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, есть и связанные с набором стран, которые будут претендовать на категорию "партнеры" (БРИКС - ред.)". "Там такие интенсивные шли разговоры", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он не уточнил, какие именно страны могут получить статус партнеров БРИКС. "Это будет объявлено", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241022/briks-1979414240.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
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украина, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Украина, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал про согласование декларации БРИКС
Песков: согласованию декларации БРИКС предшествовали общие усилия экспертов
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Согласованию Казанской декларации БРИКС предшествовали "общие усилия" экспертов стран объединения, это касается и пункта по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, сложно ли было согласовать для декларации позиции стран по Украине.
"Всегда согласование - это общее усилие, так же было и в этот раз. Рождение текста - это работа экспертов", - сказал Песков. В том числе это касается и пункта по Украине, уточнил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, какие пункты были самыми сложным для согласования при подготовке Казанской декларации БРИКС, Песков отметил, что среди них есть "и вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, есть и связанные с набором стран, которые будут претендовать на категорию "партнеры" (БРИКС - ред.)".
"Там такие интенсивные шли разговоры", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он не уточнил, какие именно страны могут получить статус партнеров БРИКС.
"Это будет объявлено", - сказал Песков.