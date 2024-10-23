https://ria.ru/20241023/briks-1979610173.html
БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО
БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО
БРИКС обязуется содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями по правилам ВТО, минимизировать перебои для непрерывных поставок. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:48
2024-10-23T16:48
2024-10-23T16:49
экономика
брикс
всемирная торговая организация (вто)
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. БРИКС обязуется содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями по правилам ВТО, минимизировать перебои для непрерывных поставок. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС поприветствовали инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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экономика, брикс, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Экономика, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО
БРИКС обязалась содействовать развитию торговле сельхозтоварами по правилам ВТО
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
БРИКС обязуется содействовать развитию
торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями по правилам ВТО, минимизировать перебои для непрерывных поставок.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС поприветствовали инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.