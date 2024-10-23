https://ria.ru/20241023/briks-1979610173.html

БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО

БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС обязалась содействовать торговле сельхозтоварами по правилам ВТО

БРИКС обязуется содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями по правилам ВТО, минимизировать перебои для непрерывных поставок. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:48

2024-10-23T16:48

2024-10-23T16:49

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брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. БРИКС обязуется содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями по правилам ВТО, минимизировать перебои для непрерывных поставок. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС поприветствовали инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, брикс, всемирная торговая организация (вто), саммит брикс в казани в 2024 году, в мире