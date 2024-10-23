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Страны БРИКС потребовали остановить кровопролитие в Газе и Ливане - РИА Новости, 23.10.2024
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16:44 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979608662.html
Страны БРИКС потребовали остановить кровопролитие в Газе и Ливане
Страны БРИКС потребовали остановить кровопролитие в Газе и Ливане - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС потребовали остановить кровопролитие в Газе и Ливане
В декларации БРИКС лидеры государств потребовали немедленно остановить кровопролитие в секторе Газа и на юге Ливана, решить срочным образом гуманитарные... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:44
2024-10-23T16:44
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В декларации БРИКС лидеры государств потребовали немедленно остановить кровопролитие в секторе Газа и на юге Ливана, решить срочным образом гуманитарные проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр, в Казанской декларации лидеры БРИКС зафиксировали позиции по всем горячим точкам, которые сейчас разжигаются на Ближнем Востоке и где есть попытки "сделать большую войну". "Президенты сегодня в своей декларации потребовали немедленно остановить кровопролитие - и в секторе Газа, и на юге Ливана, решить срочным образом все гуманитарные проблемы, потому что там на самом деле катастрофа для гражданского населения. И после прекращения этих боевых действий незамедлительно начать практические шаги по созданию Палестинского государства", - подчеркнул Лавров.
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в мире, ливан, россия, ближний восток, сергей лавров, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Ливан, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС потребовали остановить кровопролитие в Газе и Ливане

Лавров: лидеры БРИКС потребовали немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В декларации БРИКС лидеры государств потребовали немедленно остановить кровопролитие в секторе Газа и на юге Ливана, решить срочным образом гуманитарные проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, в Казанской декларации лидеры БРИКС зафиксировали позиции по всем горячим точкам, которые сейчас разжигаются на Ближнем Востоке и где есть попытки "сделать большую войну".
"Президенты сегодня в своей декларации потребовали немедленно остановить кровопролитие - и в секторе Газа, и на юге Ливана, решить срочным образом все гуманитарные проблемы, потому что там на самом деле катастрофа для гражданского населения. И после прекращения этих боевых действий незамедлительно начать практические шаги по созданию Палестинского государства", - подчеркнул Лавров.
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