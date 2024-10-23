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Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024
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16:44 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979608526.html
Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом
Страны БРИКС признают ведущую и координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:44
2024-10-23T16:44
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брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС признают ведущую и координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Намерены и далее укреплять международное и региональное сотрудничество для предотвращения террористических угроз и противодействия им на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств и в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Мы признаем, что ответственность за предотвращение терроризма и борьбу с ним лежит в первую очередь на государствах при сохранении ведущей и координирующей роли ООН в этом деле", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом

Декларация: страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС признают ведущую и координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Намерены и далее укреплять международное и региональное сотрудничество для предотвращения террористических угроз и противодействия им на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств и в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Мы признаем, что ответственность за предотвращение терроризма и борьбу с ним лежит в первую очередь на государствах при сохранении ведущей и координирующей роли ООН в этом деле", - говорится в документе.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
ООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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