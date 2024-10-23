https://ria.ru/20241023/briks-1979608526.html

Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом

Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС признают ведущую роль ООН в борьбе с терроризмом

Страны БРИКС признают ведущую и координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:44

2024-10-23T16:44

2024-10-23T16:44

оон

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС признают ведущую и координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Намерены и далее укреплять международное и региональное сотрудничество для предотвращения террористических угроз и противодействия им на основе полного уважения суверенитета и безопасности государств и в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Мы признаем, что ответственность за предотвращение терроризма и борьбу с ним лежит в первую очередь на государствах при сохранении ведущей и координирующей роли ООН в этом деле", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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