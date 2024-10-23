https://ria.ru/20241023/briks-1979607383.html

В БРИКС призвали соблюдать свободы судоходства в Красном море

В БРИКС призвали соблюдать свободы судоходства в Красном море - РИА Новости, 23.10.2024

В БРИКС призвали соблюдать свободы судоходства в Красном море

Страны БРИКС подчеркивают важность обеспечения соблюдения свободы судоходства для всех стран в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:40

2024-10-23T16:40

2024-10-23T16:40

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность обеспечения соблюдения свободы судоходства для всех стран в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем важность обеспечения соблюдения прав и свободы судоходства судов всех стран в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе в соответствии с нормами международного права", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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