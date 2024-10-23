https://ria.ru/20241023/briks-1979606523.html
Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли
Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли
Страны БРИКС поддерживают развитие электронной торговли и полны решимости обеспечивать защиту прав ее участников. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:38
2024-10-23T16:38
2024-10-23T16:38
экономика
технологии
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают развитие электронной торговли и полны решимости обеспечивать защиту прав ее участников. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. Лидеры отметили, что электронная торговля стала важной движущей силой глобального экономического роста, способствуя развитию международной торговли товарами и услугами, а также обеспечивая приток иностранных инвестиций и содействуя инновациям. "Мы полны решимости и далее укреплять доверие в сфере электронной торговли и обеспечивать полноценную защиту прав ее участников, наращивая сотрудничество в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей, развивая онлайн-инструменты разрешения споров и создавая благоприятные условия для выхода предприятий на мировые рынки, обмена мнениями по вопросу о торговле товарами малой стоимости при помощи трансграничной электронной торговли", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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экономика, технологии, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Технологии, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли
Декларация: страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Страны БРИКС поддерживают
развитие электронной торговли и полны решимости обеспечивать защиту прав ее участников.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
Лидеры отметили, что электронная торговля стала важной движущей силой глобального экономического роста, способствуя развитию международной торговли товарами и услугами, а также обеспечивая приток иностранных инвестиций и содействуя инновациям.
"Мы полны решимости и далее укреплять доверие в сфере электронной торговли и обеспечивать полноценную защиту прав ее участников, наращивая сотрудничество в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей, развивая онлайн-инструменты разрешения споров и создавая благоприятные условия для выхода предприятий на мировые рынки, обмена мнениями по вопросу о торговле товарами малой стоимости при помощи трансграничной электронной торговли", - говорится в декларации.