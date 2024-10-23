https://ria.ru/20241023/briks-1979606523.html

Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли

Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС поддержали развитие электронной торговли

Страны БРИКС поддерживают развитие электронной торговли и полны решимости обеспечивать защиту прав ее участников. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:38

2024-10-23T16:38

2024-10-23T16:38

экономика

технологии

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979179473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59d56584f85ac2c8bce9a6ca7411387c.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают развитие электронной торговли и полны решимости обеспечивать защиту прав ее участников. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. Лидеры отметили, что электронная торговля стала важной движущей силой глобального экономического роста, способствуя развитию международной торговли товарами и услугами, а также обеспечивая приток иностранных инвестиций и содействуя инновациям. "Мы полны решимости и далее укреплять доверие в сфере электронной торговли и обеспечивать полноценную защиту прав ее участников, наращивая сотрудничество в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей, развивая онлайн-инструменты разрешения споров и создавая благоприятные условия для выхода предприятий на мировые рынки, обмена мнениями по вопросу о торговле товарами малой стоимости при помощи трансграничной электронной торговли", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году