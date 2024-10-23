https://ria.ru/20241023/briks-1979605812.html

Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом

Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом

Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий, говорится в декларации стран объединения. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979528292_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_e14a2c6d8d7cfce6d8107ecd1d29f6ee.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий, говорится в декларации стран объединения. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о нашей твердой убежденности в том, что многостороннее сотрудничество имеет важнейшее значение для ограничения рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации, и обязуемся активизировать усилия в областях, представляющих взаимный интерес, включая (но не ограничиваясь) торговлю, борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие, в том числе обеспечение доступа к источникам энергии, воде и продовольствию, топливу, удобрениям, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, образование и здравоохранение, профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и реагирование на них", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году