https://ria.ru/20241023/briks-1979605812.html
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий, говорится в декларации стран объединения. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:37
2024-10-23T16:37
2024-10-23T16:37
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий, говорится в декларации стран объединения. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о нашей твердой убежденности в том, что многостороннее сотрудничество имеет важнейшее значение для ограничения рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации, и обязуемся активизировать усилия в областях, представляющих взаимный интерес, включая (но не ограничиваясь) торговлю, борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие, в том числе обеспечение доступа к источникам энергии, воде и продовольствию, топливу, удобрениям, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, образование и здравоохранение, профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и реагирование на них", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом
Декларация: страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Страны БРИКС активизируют работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий, говорится в декларации
стран объединения.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о нашей твердой убежденности в том, что многостороннее сотрудничество имеет важнейшее значение для ограничения рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации, и обязуемся активизировать усилия в областях, представляющих взаимный интерес, включая (но не ограничиваясь) торговлю, борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие, в том числе обеспечение доступа к источникам энергии, воде и продовольствию, топливу, удобрениям, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, образование и здравоохранение, профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и реагирование на них", - говорится в документе.