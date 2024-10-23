Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности
Лидеры стран БРИКС призвали мир к коллективным ответам на угрозы безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать коллективные ответы на угрозы безопасности, включая терроризм.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 ГА ООН. Мы призываем международное сообщество к поиску коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности, включая терроризм", - говорится в документе.