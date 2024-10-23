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Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
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16:37 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979605674.html
Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности
Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности
Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:37
2024-10-23T16:37
в мире
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать коллективные ответы на угрозы безопасности, включая терроризм. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 ГА ООН. Мы призываем международное сообщество к поиску коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности, включая терроризм", - говорится в документе.
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности

Лидеры стран БРИКС призвали мир к коллективным ответам на угрозы безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать коллективные ответы на угрозы безопасности, включая терроризм.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 ГА ООН. Мы призываем международное сообщество к поиску коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности, включая терроризм", - говорится в документе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
В миреБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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