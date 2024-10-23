https://ria.ru/20241023/briks-1979605674.html

Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности

Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали искать коллективные ответы на угрозы безопасности

Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

2024-10-23T16:37

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и призвали мировое сообщество искать коллективные ответы на угрозы безопасности, включая терроризм. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о необходимости полного соблюдения норм международного гуманитарного права в конфликтных ситуациях и предоставления гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 ГА ООН. Мы призываем международное сообщество к поиску коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности, включая терроризм", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году