https://ria.ru/20241023/briks-1979605075.html
Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют
Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют
Лидеры БРИКС поручили министрам финансов и управляющим центральными банками продолжить рассмотрение использования национальных валют, платежных инструментов и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:35
2024-10-23T16:35
2024-10-23T16:42
экономика
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС поручили министрам финансов и управляющим центральными банками продолжить рассмотрение использования национальных валют, платежных инструментов и платформ. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками наших стран должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют
Лидеры БРИКС поручили министрам финансов развивать использование нацвалют