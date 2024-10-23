https://ria.ru/20241023/briks-1979605075.html

Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют

Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры БРИКС поручили развивать использование нацвалют

Лидеры БРИКС поручили министрам финансов и управляющим центральными банками продолжить рассмотрение использования национальных валют, платежных инструментов и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:35

2024-10-23T16:35

2024-10-23T16:42

экономика

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС поручили министрам финансов и управляющим центральными банками продолжить рассмотрение использования национальных валют, платежных инструментов и платформ. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками наших стран должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году