https://ria.ru/20241023/briks-1979603912.html
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры
Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:31
2024-10-23T16:31
2024-10-23T16:31
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
казань
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая глобальное экономическое управление, с тем чтобы сделать международную финансовую архитектуру всеобъемлющей и справедливой", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, казань
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Казань
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры
Страны БРИКС выступили за реформирование международной финансовой архитектуры