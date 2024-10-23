https://ria.ru/20241023/briks-1979603912.html

Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры

Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры

Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:31

2024-10-23T16:31

2024-10-23T16:31

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

казань

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая глобальное экономическое управление, с тем чтобы сделать международную финансовую архитектуру всеобъемлющей и справедливой", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, казань