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Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры - РИА Новости, 23.10.2024
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16:31 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979603912.html
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры
Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:31
2024-10-23T16:31
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая глобальное экономическое управление, с тем чтобы сделать международную финансовую архитектуру всеобъемлющей и справедливой", - говорится в документе.
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БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Казань
Страны БРИКС выступили за реформирование финансовой архитектуры

Страны БРИКС выступили за реформирование международной финансовой архитектуры

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации выступили за реформирование международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая глобальное экономическое управление, с тем чтобы сделать международную финансовую архитектуру всеобъемлющей и справедливой", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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