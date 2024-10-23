https://ria.ru/20241023/briks-1979603686.html
БРИКС заявила о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками
БРИКС заявила о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС заявила о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками
Страны БРИКС заявили о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками, с использованием в том числе криптовалют в незаконных и террористических целях. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:29
2024-10-23T16:29
2024-10-23T16:29
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками, с использованием в том числе криптовалют в незаконных и террористических целях. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о нашей приверженности предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
БРИКС заявила о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками
Страны БРИКС выразили приверженность борьбе с незаконными финансовыми потоками
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявили о приверженности борьбе с незаконными финансовыми потоками, с использованием в том числе криптовалют в незаконных и террористических целях.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о нашей приверженности предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях", - говорится в документе.