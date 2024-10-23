https://ria.ru/20241023/briks-1979603143.html

Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан

Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 23.10.2024

Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан

Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции, которые США могут ввести против Москвы и Тегерана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:27

2024-10-23T16:27

2024-10-23T16:27

россия

сша

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции, которые США могут ввести против Москвы и Тегерана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. "Все санкции, которые введут против нас и вас США, думаю, что мы сможем нейтрализовать", - сказал Пезешкиан.

https://ria.ru/20241017/rossija-1978557667.html

россия

сша

иран

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россия, сша, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году