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Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 23.10.2024
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции, которые США могут ввести против Москвы и Тегерана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:27
2024-10-23T16:27
2024-10-23T16:27
россия
сша
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции, которые США могут ввести против Москвы и Тегерана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. "Все санкции, которые введут против нас и вас США, думаю, что мы сможем нейтрализовать", - сказал Пезешкиан.
https://ria.ru/20241017/rossija-1978557667.html
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россия, сша, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, США, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США, заявил Пезешкиан
Президент Ирана Пезешкиан: Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США