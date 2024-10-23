https://ria.ru/20241023/briks-1979601363.html

Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ

Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ

Страны БРИКС выражают обеспокоенность участившимися случаями террористических атак, связанных с информационными технологиями. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:22

2024-10-23T16:22

2024-10-23T16:22

в мире

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выражают обеспокоенность участившимися случаями террористических атак, связанных с информационными технологиями. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем обеспокоенность в связи с участившимися случаями террористических атак, связанных с использованием возможностей ИКТ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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