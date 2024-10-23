https://ria.ru/20241023/briks-1979601363.html
Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ
Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ
Страны БРИКС выражают обеспокоенность участившимися случаями террористических атак, связанных с информационными технологиями. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:22
2024-10-23T16:22
2024-10-23T16:22
в мире
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выражают обеспокоенность участившимися случаями террористических атак, связанных с информационными технологиями. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем обеспокоенность в связи с участившимися случаями террористических атак, связанных с использованием возможностей ИКТ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС выразили обеспокоенность терактами, связанными с ИКТ
Лидеры БРИКС обеспокоены случаями террористических атак, связанных с ИКТ