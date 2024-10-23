https://ria.ru/20241023/briks-1979599224.html
Страны БРИКС признали законные опасения всех стран в области безопасности
Страны БРИКС признали законные опасения всех стран в области безопасности - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС признали законные опасения всех стран в области безопасности
Страны БРИКС признают законные и обоснованные опасения всех стран в области безопасности. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:16
2024-10-23T16:16
2024-10-23T16:16
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС признают законные и обоснованные опасения всех стран в области безопасности. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем законные и обоснованные опасения всех стран в области безопасности. Мы призываем к защите культурного наследия, особенно в пострадавших от конфликтов регионах, с тем чтобы предотвратить уничтожение и незаконный оборот культурных ценностей, которые имеют жизненно важное значение для сохранения истории и самобытности затронутых конфликтом общин", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Страны БРИКС признали законные опасения всех стран в области безопасности
Лидеры БРИКС признают обоснованные опасения всех стран в области безопасности