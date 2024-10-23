https://ria.ru/20241023/briks-1979598237.html
БРИКС отвергла попытки политизации контртеррористической проблематики
БРИКС отвергла попытки политизации контртеррористической проблематики - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС отвергла попытки политизации контртеррористической проблематики
Страны БРИКС отвергают любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:13
2024-10-23T16:13
2024-10-23T16:13
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС отвергают любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Отвергаем любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС обязуются принять решительные меры по предотвращению и пресечению распространения террористической идеологии и радикализации, злоупотребления современными технологиями в террористических целях, трансграничного перемещения террористов, финансирования и других форм поддержки терроризма, подстрекательства к совершению террористических актов, а также вербовки иностранных боевиков-террористов. "Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к согласованным действиям по борьбе с террористами и террористическими организациями, признанными таковыми ООН", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС отвергла попытки политизации контртеррористической проблематики
Страны БРИКС отвергли попытки политизации контртеррористической проблематики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС
отвергают любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Отвергаем любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС обязуются принять решительные меры по предотвращению и пресечению распространения террористической идеологии и радикализации, злоупотребления современными технологиями в террористических целях, трансграничного перемещения террористов, финансирования и других форм поддержки терроризма, подстрекательства к совершению террористических актов, а также вербовки иностранных боевиков-террористов.
"Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН
всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к согласованным действиям по борьбе с террористами и террористическими организациями, признанными таковыми ООН", - добавляется в документе.