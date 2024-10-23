https://ria.ru/20241023/briks-1979597000.html

Страны БРИКС призвали к предотвращению попадания ОМУ к террористам

Страны БРИКС призвали к предотвращению попадания ОМУ к террористам - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали к предотвращению попадания ОМУ к террористам

Страны БРИКС призывают к реализации резолюции СБ ООН, побуждающей государства принимать меры по предотвращению попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) к... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:09

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к реализации резолюции СБ ООН, побуждающей государства принимать меры по предотвращению попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) к террористам. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы также призываем к полной реализации резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, побуждающей государства принимать на национальном уровне эффективные и энергичные меры по предотвращению попадания оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с ними материалов в руки негосударственных субъектов, в том числе террористов, а также предлагающей государствам рамочные механизмы сотрудничества на международном уровне для достижения этих целей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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