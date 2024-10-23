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В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек - РИА Новости, 23.10.2024
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15:58 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979592821.html
В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек
В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек - РИА Новости, 23.10.2024
В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек
Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:58
2024-10-23T15:58
в мире
афганистан
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Подчеркиваем необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп. Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, афганистан, брикс
В мире, Афганистан, БРИКС
В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек

Лидеры БРИКС призвали власти Афганистана отменить запрет на обучение девочек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркиваем необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп. Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования", - говорится в документе.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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