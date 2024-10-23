https://ria.ru/20241023/briks-1979592821.html

В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек

В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек - РИА Новости, 23.10.2024

В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек

Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:58

2024-10-23T15:58

2024-10-23T15:58

в мире

афганистан

брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Подчеркиваем необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп. Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

афганистан

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в мире, афганистан, брикс