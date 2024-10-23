В БРИКС призвали Афганистан отменить запрет на образование для девочек
Лидеры БРИКС призвали власти Афганистана отменить запрет на обучение девочек
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркиваем необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп. Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования", - говорится в документе.
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22 октября, 02:40