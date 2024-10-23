БРИКС отметила необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане
Страны БРИКС отметили необходимость мирного урегулирования в Афганистане
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС отметили срочную необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане для укрепления безопасности в регионе.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы особо отмечаем срочную необходимость мирного урегулирования в Афганистане в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе", - говорится в документе.
Лидеры подчеркнули первостепенную и действенную роль региональных платформ и соседних с Афганистаном государств и приветствуют усилия таких региональных платформ и инициатив по содействию афганскому урегулированию.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40