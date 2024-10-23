https://ria.ru/20241023/briks-1979592563.html

БРИКС отметила необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане

БРИКС отметила необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС отметила необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане

Страны БРИКС отметили срочную необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане для укрепления безопасности в регионе. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:56

2024-10-23T15:56

2024-10-23T15:57

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС отметили срочную необходимость мирного урегулирования ситуации в Афганистане для укрепления безопасности в регионе. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы особо отмечаем срочную необходимость мирного урегулирования в Афганистане в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе", - говорится в документе. Лидеры подчеркнули первостепенную и действенную роль региональных платформ и соседних с Афганистаном государств и приветствуют усилия таких региональных платформ и инициатив по содействию афганскому урегулированию.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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