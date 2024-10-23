https://ria.ru/20241023/briks-1979592160.html
БРИКС призвала к принятию в Афганистане предметных антитеррористических мер
БРИКС призвала к принятию в Афганистане предметных антитеррористических мер - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС призвала к принятию в Афганистане предметных антитеррористических мер
Лидеры стран БРИКС призвали к принятию в Афганистане более предметных мер для недопущения использования территории страны террористами. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:54
2024-10-23T15:54
2024-10-23T15:55
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали к принятию в Афганистане более предметных мер для недопущения использования территории страны террористами. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Выступаем за независимый, единый и мирный Афганистан, свободный от терроризма, войны и наркотиков. Призываем к принятию в Афганистане более предметных и поддающихся контролю мер для недопущения использования территории Афганистана террористами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, афганистан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Афганистан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС призвала к принятию в Афганистане предметных антитеррористических мер
БРИКС призвала принять в Афганистане более предметные антитеррористические меры