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Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства - РИА Новости, 23.10.2024
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15:44 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979589336.html
Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства
Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства
Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года по всем направлениям. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:44
2024-10-23T15:44
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года по всем направлениям. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития. Мы подтверждаем приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе по обеспечению прочного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического восстановления. Мы подчеркиваем важность продолжения осуществления Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года по всем профильным направлениям работы на уровне министров и рабочих групп", - говорится в документе.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства

В БРИКС подчеркнули важность продолжения стратегии экономического партнерства

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС в Казани
XVI саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года по всем направлениям.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития. Мы подтверждаем приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе по обеспечению прочного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического восстановления. Мы подчеркиваем важность продолжения осуществления Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года по всем профильным направлениям работы на уровне министров и рабочих групп", - говорится в документе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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