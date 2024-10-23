https://ria.ru/20241023/briks-1979589336.html

Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства

Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС подчеркнули важность продолжения экономического партнерства

Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года по всем направлениям. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:44

2024-10-23T15:44

2024-10-23T15:44

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения осуществления стратегии экономического партнерства до 2025 года по всем направлениям. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития. Мы подтверждаем приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе по обеспечению прочного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического восстановления. Мы подчеркиваем важность продолжения осуществления Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года по всем профильным направлениям работы на уровне министров и рабочих групп", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика