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Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане
Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане
Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, призвали к прекращению огня. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:37
2024-10-23T15:37
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, призвали к прекращению огня. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане и вновь призываем к немедленному, постоянному и безусловному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта с участием в мирных переговорах в качестве единственного способа завершения этого конфликта, постоянному, безотлагательному и беспрепятственному доступу суданского населения к гуманитарной помощи и наращиванию масштабов гуманитарной помощи Судану и соседним государствам", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС осудили удар по резиденции посла ОАЭ в Судане 29 сентября 2024 года, в результате которого был нанесен значительный ущерб зданиям, расположенным в жилом районе Хартума. "Мы подчеркиваем основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и обязательства принимающих государств, в том числе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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в мире, судан, оаэ, хартум (город), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Судан, ОАЭ, Хартум (город), БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане
Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Судане