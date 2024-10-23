https://ria.ru/20241023/briks-1979586742.html

Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане

Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали к прекращению огня в Судане

Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, призвали к прекращению огня. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:37

2024-10-23T15:37

2024-10-23T15:39

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, призвали к прекращению огня. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане и вновь призываем к немедленному, постоянному и безусловному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта с участием в мирных переговорах в качестве единственного способа завершения этого конфликта, постоянному, безотлагательному и беспрепятственному доступу суданского населения к гуманитарной помощи и наращиванию масштабов гуманитарной помощи Судану и соседним государствам", - говорится в документе. Кроме того, лидеры стран БРИКС осудили удар по резиденции посла ОАЭ в Судане 29 сентября 2024 года, в результате которого был нанесен значительный ущерб зданиям, расположенным в жилом районе Хартума. "Мы подчеркиваем основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и обязательства принимающих государств, в том числе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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в мире, судан, оаэ, хартум (город), брикс, саммит брикс в казани в 2024 году