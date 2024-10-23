https://ria.ru/20241023/briks-1979586595.html
Страны БРИКС обеспокоены конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Страны БРИКС обеспокоены конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС обеспокоены конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Лидеры стран БРИКС глубоко обеспокоены продолжающимися конфликтами и нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в декларации стран... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:36
2024-10-23T15:36
2024-10-23T15:37
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северная африка
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС глубоко обеспокоены продолжающимися конфликтами и нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в декларации стран БРИКС. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы глубоко обеспокоены продолжающимися конфликтами и нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) и отмечаем совместное заявление заместителей министров иностранных дел и специальных представителей стран БРИКС, принятое на их встрече 25 апреля 2024 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241023/briks-1979586077.html
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в мире, ближний восток, северная африка, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Ближний Восток, Северная Африка, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году