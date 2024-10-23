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Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения - РИА Новости, 23.10.2024
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15:35 23.10.2024 (обновлено: 16:07 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979586077.html
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения
Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:35
2024-10-23T16:07
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы призываем к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в документе.Кроме того, БРИКС подчеркнул важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая конференцию, созванную Генеральной Ассамблеей ООН.
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в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, оон
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток, ООН

Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Саммит БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
«
"Мы призываем к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в документе.
Кроме того, БРИКС подчеркнул важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая конференцию, созванную Генеральной Ассамблеей ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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