https://ria.ru/20241023/briks-1979586077.html
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения
Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:35
2024-10-23T15:35
2024-10-23T16:07
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы призываем к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в документе.Кроме того, БРИКС подчеркнул важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая конференцию, созванную Генеральной Ассамблеей ООН.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, оон
В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток, ООН