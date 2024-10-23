https://ria.ru/20241023/briks-1979586077.html

Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения

Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры БРИКС призвали к укреплению режима нераспространения и разоружения

Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:35

2024-10-23T15:35

2024-10-23T16:07

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали в декларации к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы призываем к укреплению режима нераспространения и разоружения, признавая его роль в поддержании глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в документе.Кроме того, БРИКС подчеркнул важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая конференцию, созванную Генеральной Ассамблеей ООН.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, оон