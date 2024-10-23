https://ria.ru/20241023/briks-1979585532.html
Страны БРИКС выразили тревогу из-за ситуации в Южном Ливане
Страны БРИКС выразили тревогу из-за ситуации в Южном Ливане - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС выразили тревогу из-за ситуации в Южном Ливане
Лидеры стран БРИКС выражают тревогу в связи с ситуацией в Южном Ливане. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:32
2024-10-23T15:32
2024-10-23T15:39
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выражают тревогу в связи с ситуацией в Южном Ливане. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы выражаем тревогу в связи с ситуацией в Южном Ливане. Мы осуждаем гибель гражданских лиц и огромный ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в результате нападений Израиля на жилые районы Ливана, призываем к незамедлительному прекращению военных действий", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС подчеркнули необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливана и "создания условий для политикодипломатического решения в целях сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке, подчеркивая при этом важность строгого соблюдения резолюций 1701 (2006) и 2749 (2024) СБ ООН". "Мы решительно осуждаем нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призываем Израиль немедленно прекратить подобные действия", - подчеркивается в декларации.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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в мире, израиль, ливан, ближний восток, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Израиль, Ливан, Ближний Восток, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС выразили тревогу из-за ситуации в Южном Ливане
Лидеры стран БРИКС выразили тревогу в связи с ситуацией в Южном Ливане