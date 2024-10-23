https://ria.ru/20241023/briks-1979583946.html

От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана

От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана - РИА Новости, 23.10.2024

От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

иран

казань

масуд пезешкиан

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений. "Ожидается, что БРИКС продолжит свой путь в будущем с большей силой. С добавлением в группу БРИКС новых стран эта группа представляет значительную часть развивающихся стран. По этой причине с сегодняшнего дня возрастают ожидания от этой группы принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений", - сказал он на саммите в Казани.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

иран

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Ольга Фомченкова

иран, казань, масуд пезешкиан, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году