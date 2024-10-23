От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана
Президент Ирана Пезешкиан: от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений.
"Ожидается, что БРИКС продолжит свой путь в будущем с большей силой. С добавлением в группу БРИКС новых стран эта группа представляет значительную часть развивающихся стран. По этой причине с сегодняшнего дня возрастают ожидания от этой группы принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений", - сказал он на саммите в Казани.
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