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От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана - РИА Новости, 23.10.2024
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15:29 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979583946.html
От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана
От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана - РИА Новости, 23.10.2024
От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:29
2024-10-23T15:29
иран
казань
масуд пезешкиан
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений. "Ожидается, что БРИКС продолжит свой путь в будущем с большей силой. С добавлением в группу БРИКС новых стран эта группа представляет значительную часть развивающихся стран. По этой причине с сегодняшнего дня возрастают ожидания от этой группы принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений", - сказал он на саммите в Казани.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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иран, казань, масуд пезешкиан, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
От БРИКС ждут более оперативных решений, заявил президент Ирана

Президент Ирана Пезешкиан: от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что от БРИКС ждут более оперативных и амбициозных решений.
"Ожидается, что БРИКС продолжит свой путь в будущем с большей силой. С добавлением в группу БРИКС новых стран эта группа представляет значительную часть развивающихся стран. По этой причине с сегодняшнего дня возрастают ожидания от этой группы принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений", - сказал он на саммите в Казани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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