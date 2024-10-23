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Страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций на экономику - РИА Новости, 23.10.2024
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15:28 23.10.2024 (обновлено: 16:48 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979583372.html
Страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций на экономику
Страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций на экономику - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций на экономику
Страны БРИКС выразили обеспокоенность отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:28
2024-10-23T16:48
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы глубоко обеспокоены отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития. Такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды. Они также негативно влияют на экономический рост, энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем", - говорится в документе.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, оон
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, ООН
Страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций на экономику

Декларация: страны БРИКС заявили о негативном влиянии незаконных санкций

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую экономику.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы глубоко обеспокоены отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития. Такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды. Они также негативно влияют на экономический рост, энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем", - говорится в документе.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСООН
 
 
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