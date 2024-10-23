https://ria.ru/20241023/briks-1979575407.html

Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике

Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам БРИКС в этом году удалось продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:57

2024-10-23T14:57

2024-10-23T14:58

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам БРИКС в этом году удалось продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике."В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.Он добавил, что это хороший задел на будущее.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Ольга Фомченкова

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