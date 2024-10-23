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Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике - РИА Новости, 23.10.2024
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14:57 23.10.2024 (обновлено: 14:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979575407.html
Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике
Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам БРИКС в этом году удалось продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:57
2024-10-23T14:58
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам БРИКС в этом году удалось продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике."В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.Он добавил, что это хороший задел на будущее.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, казань, экономика
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Казань, Экономика
Путин рассказал о прогрессе стран БРИКС в политике и экономике

Путин: страны БРИКС продвинулись по главным направлениям в политике и экономике

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам БРИКС в этом году удалось продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике.
«
"В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
Он добавил, что это хороший задел на будущее.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинКазаньЭкономика
 
 
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